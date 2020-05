Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : en forte hausse, sortie de la crise sanitaire Cercle Finance • 18/05/2020 à 10:25









(CercleFinance.com) - Le CAC40 débute la semaine sur une progression de l'ordre de 2,5% vers 4380 points, sur fond de signaux encourageants pour une sortie de la crise sanitaire. 'Aux Etats-Unis, les deux tiers des Etats ont assoupli leurs restrictions de contacts, la plupart des régions ayant observé un déclin des nouvelles infections', note Commerzbank, qui pointe aussi que les restaurants peuvent à nouveau ouvrir en Allemagne ce lundi. Seule donnée majeure parue ce jour, le PIB du Japon a reculé de 0,9% sur les trois premiers mois de 2020, baisse intervenant après une chute de 1,9% au quatrième trimestre 2019, et marquant donc techniquement une entrée du pays en récession. Aucune donnée n'est prévue ce lundi en Europe, mais la semaine verra la publication notamment de l'indice ZEW du climat des affaires en Allemagne, ainsi que des prix à la consommation pour le mois d'avril dans la zone euro et au Royaume Uni. De l'autre côté de l'Atlantique, paraitront dans les prochains jours les chiffres de la construction résidentielle, les indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements anciens du mois dernier. Par ailleurs, IHS Markit dévoilera jeudi les estimations flash de ses indices PMI au titre du mois en cours, ce qui permettra aux opérateurs de se faire une idée plus actuelle de la situation du secteur privé en Europe et aux Etats-Unis. Sur le front des valeurs, la saison des résultats va se poursuivre cette semaine avec par exemple ceux des groupes de distribution Walmart, Target, Home Depot et Lowe's qui aideront à jauger la consommation des ménages américains. En attendant, on notera que Total a décidé, avec Equinor et Shell, d'investir dans le projet Northern Lights, sur le premier permis d'exploitation en Norvège pour le stockage du CO2 sur le plateau continental norvégien. Sanofi annonce l'organisation d'un cycle de webcasts interactifs dédiés à la présentation des principaux programmes de son portefeuille de développement qui culminera par une journée virtuelle consacrée à sa R&D, le jeudi 23 juin. Accor annonce un accord avec cinq banques portant sur la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable (RCF) à 12 mois de 560 millions d'euros, assortie de deux options de renouvellement de six mois. Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur Alstom avec un objectif de cours abaissé de 48 à 46 euros, dans le sillage d'un ajustement 'un peu en baisse' de ses prévisions pour l'équipementier de transport, après un roadshow.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.