Marché : en direction des 5000Pts après le PMI

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est en forte hausse ce matin. L'indice CAC 40 progresse de 1% à 4940 points. Une nouvelle salve de résultats d'entreprise en Europe et d'indicateurs permettra d'en savoir plus sur la vigueur de la reprise économique en cours. Les indices européens PMI d'IHS Markit pour le secteur des services ont été publiés ce matin. Se redressant fortement en juillet (de 51,7 en juin à 57,3), l'indice composite de l'activité globale pour la France met en évidence la plus forte hausse de l'activité dans le secteur privé français depuis près de deux ans et demi. Le redressement de l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro s'est poursuivi au cours du mois écoulé, l'indice ayant progressé de 48,5 en juin à 54,9 en juillet, et dépassé en outre légèrement son estimation flash (54,8). Après les indices PMI des services, le marché scrutera en début d'après-midi l'enquête mensuelle du cabinet ADP sur l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis, puis l'ISM américain des services. La séance est également marquée par une avalanche de résultats de sociétés en Europe, Ahold Delhaize, BMW et Commerzbank ayant d'ores et déjà dévoilé leurs comptes avant l'ouverture. Hier, la Bourse de Paris avait fini en légère hausse (+0,3%) sans toutefois parvenir à accrocher les 4900 points, malgré le nouveau florilège de records absolus signé par le Nasdaq. L'indice technologique a atteint hier soir un nouveau record historique de clôture et affiche désormais une hausse de 27% en sept mois, soit l'une de ses meilleures performances de tous les temps. Les marchés américains ont été encouragés par des signaux d'un possible accord au Congrès sur un plan de relance de 1.000 milliards de dollars, qui aurait dû être adopté il y a déjà huit jours. Les investisseurs ont surtout réussi à ignorer l'exacerbation des tensions sino-américaines et les menaces de Donald Trump concernant l'expulsion de journalistes chinois du territoire américain et l'interdiction de l'application TikTok. Du coté des valeurs, Accor a annoncé hier soir un chiffre d'affaires de 917 millions d'euros au 30 juin 2020, en baisse de 48,8% à périmètre et change constants (pcc), et de 52,4% en données publiées par rapport au 30 juin 2019. Le résultat net part du Groupe ressort à -1 512 millions d'euros (contre 141 ME au 1er semestre 2019). Technicolor annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires d'un montant brut maximum de 330 millions d'euros, dans le cadre de son plan de sauvegarde financière accélérée.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.