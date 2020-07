Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : en berne malgré un chiffre allemand positif Cercle Finance • 07/07/2020 à 11:41









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent sensiblement (-1,3% à Londres et à Paris, -1,4% à Francfort) ce mardi, ne profitant guère de l'annonce ce matin d'un rebond de la production industrielle allemande par Destatis. La production industrielle de l'Allemagne a rebondi de 7,8% en mai, après un plongeon de 17,5% le mois précédent, rebond qui la laisse donc 'encore bien inférieure à ses niveaux d'avant la crise', selon Capital Economics. 'Mais avec des ventes de détail progressant plus rapidement, l'activité économique dans son ensemble se redresse un peu plus rapidement que ce que nous anticipions', souligne toutefois le bureau d'analyse. Autre donnée parue ce matin, le déficit commercial de la France a augmenté sensiblement en mai pour le deuxième mois consécutif, à 7,1 milliards d'euros après 5,1 milliards en avril, avec un rebond plus sensible des importations que des exportations. Dans l'actualité des valeurs, Commerzbank gagne 1,5% à Francfort alors que l'établissement bancaire serait sur le point d'annoncer la fermeture de plus de la moitié de ses agences en Allemagne d'ici la fin de l'année 2023 selon Börsen Zeitung. HeidelbergCement cède 0,8%, le fournisseur de matériaux de construction prévoyant d'enregistrer des dépréciations de 3,4 milliards d'euros sur ses actifs, après une réévaluation liée au Covid-19 sur son portefeuille. Eni cède 0,2% à Milan après l'annonce par le groupe d'une charge de dépréciations d'environ 3,5 milliards d'euros sur ses actifs, en raison de sa stratégie de décarbonisation et de plus faibles prix du pétrole à cause de la crise du Covid-19.

