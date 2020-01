Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : en berne malgré l'indice ZEW Cercle Finance • 21/01/2020 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes perdent du terrain ce mardi (-1,2% à Londres, -0,5% à Francfort, -1,1% à Paris), en dépit d'un indice ZEW du sentiment économique allemand qui vient de ressortir supérieur aux attentes. 'Ce matin, l'aversion au risque fait son retour avec le coronavirus chinois qui rappelle l'épidémie de SRAS de 2003. Le risque de contagion est d'autant plus élevé que des millions de Chinois s'apprêtent à voyager à l'occasion du nouvel an lunaire', souligne Kiplink. 'Dans ce contexte, les marchés ne profitent pas de la décision des présidents Macron et Trump de calmer le jeu dans le conflit sur la taxe française sur le numérique d'ici la fin de l'année qui toucherait 2,4 milliards de dollars de produits français', poursuit-il. De même, les opérateurs restent de marbre face à l'indice ZEW qui poursuit sa progression en janvier pour atteindre 26,7 points, son meilleur niveau depuis juillet 2015, alors que le consensus ne l'attendait qu'à 15 points. Selon l'institut ZEW, les marchés ont réagi favorablement à la trêve commerciale entre Etats-Unis et Chine, qui 'accroît l'espoir que les effets pernicieux des tensions commerciales sur l'économie allemande seront moins prononcés que prévu'. Du côté des valeurs, UBS chute de 5,1% à Zurich suite à une réactualisation par la banque de ses objectifs pour la période 2020-2022. En outre, elle a annoncé la cession à Clearstream d'une participation majoritaire au sein de sa plateforme de fonds Fondcenter. easyJet s'adjuge par contre 5% à Londres après l'annonce de revenus en croissance de 9,9% à 1425 millions de livres sur son premier trimestre, pour un nombre de passagers transportés en hausse de 2,8% à 22,2 millions. Hugo Boss grimpe de 5% à Francfort, entouré après la présentation de données préliminaires au titre de son quatrième trimestre 2019, dont un profit opérationnel en croissance de 9% à 122 millions d'euros. Logitech gagne 2,2% à Zurich, suite à la présentation par le fabricant de périphériques informatiques d'un BPA ajusté en hausse de 6% à 84 cents et d'un profit opérationnel ajusté en croissance de 6% à 152 millions de dollars pour son troisième trimestre.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.