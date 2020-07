Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : en berne malgré des PMI encourageants Cercle Finance • 24/07/2020 à 11:39









(CercleFinance.com) - Plombées par un regain de tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Chine, les Bourses européennes reculent fortement (-1,4% à Londres, -1,8% à Francfort, -1,6% à Paris) et ce, malgré des données PMI encourageantes sur le vieux continent. Le rebond de l'indice PMI flash composite de la zone euro se poursuit en effet en juillet, l'indice se redressant de 48,5 en juin à 54,8 ce mois-ci, traduisant même la plus forte hausse mensuelle de l'activité globale depuis juin 2018. 'Le secteur privé a débuté le troisième trimestre 2020 sur une note positive, grâce à de nouvelles mesures de déconfinement et à la réouverture des économies qui en a résulté', commente Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. De même l'indice PMI composite du Royaume Uni grimpe de 47,7 en juin à 57,1 en estimation flash pour juillet selon le CIPS et IHS Markit, atteignant un plus haut de 61 mois et traduisant donc une forte reprise de l'expansion du secteur privé britannique. Toujours au Royaume Uni, les ventes de détail en volume ont augmenté de 13,9% en juin, là où les économistes n'attendaient en moyenne qu'un gain de 8%, et sont ainsi 'revenues à leur niveau d'avant la pandémie', selon Capital Economics. Dans l'actualité des valeurs, Equinor grappille moins de 1% sur l'OMX alors que la compagnie pétro-gazière norvégienne a fait état d'un bénéfice ajusté du deuxième trimestre divisé par neuf en comparaison annuelle, avec la faiblesse des cours. Signify s'adjuge près de 5% à Amsterdam, le fabricant d'éclairage ayant vu son bénéfice d'exploitation du deuxième trimestre augmenter de 14%, grâce à des réductions de ses dépenses dans un contexte de baisse des ventes.

