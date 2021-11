Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : en berne malgré des PMI apparemment solides information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes lâchent plus ou moins de terrain (-0,3% à Londres, -0,7% à Paris, -1% à Francfort) et ce malgré la parution ce matin d'indices PMI composites pouvant paraître à première vue plutôt satisfaisants. L'indice PMI 'flash' composite - qui mesure l'activité globale dans la région - s'est redressé à 55,8 ce mois-ci, contre 54,2 en octobre, bien au-dessus du consensus qui craignait une baisse et de la barre des 50 points qui délimite croissance et contraction. 'Un ralentissement de l'expansion sur l'ensemble du quatrième trimestre paraît inéluctable', tempère IHS Markit, qui s'inquiète en particulier de la remontée des cas de Covid-19 et pointe un taux d'inflation global à un sommet historique. 'La confiance des entreprises s'est repliée à son plus faible niveau depuis janvier, cette tendance accentuant les risques baissiers pesant sur l'économie de la zone euro', souligne son économiste en chef Chris Williamson. Pour le Royaume Uni, l'indice PMI composite de l'activité globale reste à peu près stable à 57,7 en estimation flash, le CIPS et IHS Markit soulignant toutefois la hausse des coûts moyens la plus rapide depuis le début de leur enquête en 1998. Dans l'actualité des valeurs, Compass gagne près de 2% à Londres dans le sillage des résultats annuels du groupe de restauration collective, qui a fait part à cette occasion d'une reprise la distribution d'un dividende, de 14 pence par action. E.ON recule de près de 4% à Francfort, après la présentation par le groupe énergétique de ses objectifs à horizon 2026, dont un BPA ajusté en croissance de 8 à 10% par an pour atteindre 0,90 euro, là où RBC anticipait 0,94 euro.

