Marché : en berne dans l'attente des résultats américains

(CercleFinance.com) - Préoccupées par l'évolution de la pandémie de coronavirus, les Bourses européennes entament dans une certaine morosité (-0,5% à Londres, -0,3% à Paris, stabilité à Francfort) une semaine placée sous le signe du début de la saison des résultats outre Atlantique. 'Le spectre du variant Delta va clairement retarder la reprise de la mobilité et laisse craindre de moindres satisfactions sur la teneur de la reprise', souligne Kiplink Finance, qui indique adapter son allocation en faveur de valeurs plus défensives. Aucune donnée n'est prévue ce lundi, mais les prochains jours verront paraitre, entre autres, les données de l'inflation dans la zone euro, au Royaume Uni et aux Etats-Unis, ainsi que la production industrielle et les ventes de détail américaines. Surtout, la semaine marquera le coup d'envoi à la saison des résultats trimestriels aux Etats-Unis, avec en particulier les résultats de banques comme JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America et Morgan Stanley. Sur le front des valeurs européennes, Credit Suisse cède 1% à Zurich alors que Floriana Scarlato, responsable de la conformité au sein de la division Swiss Universal Bank (SUB), quitte ses fonctions avec effet immédiat. Atos dévisse de plus de 16% à Paris, sanctionné pour un avertissement sur résultats lancé par le groupe de services informatiques pour 2021 : il n'attend plus qu'un CA stable à taux de changes constants et un taux de marge opérationnelle à environ 6,0%.

