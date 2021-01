Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : en berne dans l'attente de la croissance américaine Cercle Finance • 28/01/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les indices actions européens lâchent du terrain (-1,5% à Londres, -1,6% à Francfort, -0,9% à Paris), à l'approche de la parution, en début d'après-midi, des derniers chiffres de la croissance économique aux Etats-Unis. 'La première estimation du PIB américain du quatrième trimestre 2020 devrait confirmer un net ralentissement de l'activité économique', prévient Aurel BGC, pour qui 'le 'maillon faible' sur le trimestre est clairement le consommateur américain'. 'Pénalisée par un recul des indemnisations au chômage et une forte hausse du nombre de chômeurs, la consommation devrait s'être nettement essoufflée. De plus, les Etats et les collectivités locales devraient avoir fortement réduit leurs dépenses', explique-t-il. Outre la croissance économique, les opérateurs prendront aussi connaissance des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, puis des indicateurs avancés du Conference Board et des ventes de logements neufs de décembre. En attendant, on notera que les indices ESI du sentiment économique ont reculé légèrement en janvier, cédant 0,9 point à 91,5 dans la zone euro et 0,6 point à 91,2 dans l'Union européenne, selon l'enquête mensuelle de la Commission européenne. Sur le front des valeurs, les résultats de STMicro (+4% à Milan) et Diageo (+3% à Londres) reçoivent un accueil enthousiaste des investisseurs, à la différence de ceux d'easyJet (-1% à Londres), de Swatch (-3% à Zurich) et de BMW (-4% à Francfort).

