Marché: en berne avec les incertitudes politiques

(CercleFinance.com) - Le rouge l'emporte au sein des places européennes (-0,1% à Londres, -1,2% à Francfort, -0,7% à Paris), dans un contexte marqué notamment par les incertitudes politiques en France à l'approche de la tenue des élections législatives anticipées.



'Les investisseurs semblent penser que les programmes RN et NFP sont trop outranciers pour être réellement appliqués et qu'aucun des deux principaux blocs n'aura la majorité absolue en sièges', note Christopher Dembik.



'En revanche, reste à savoir quel pourrait être l'effet à long terme sur l'économie et les marchés d'un blocage persistant', poursuit toutefois le stratège de Pictet Asset Management dans son point matinal.



Seule donnée majeure parue ce matin en Europe, le PIB de l'Espagne a augmenté de 0,8% en rythme séquentiel au premier trimestre 2024 par rapport au précédent, un taux en hausse de 0,1 point par rapport à celui du trimestre précédent.



Du côté des valeurs, Novo Nordisk gagne près de 2% sur l'OMX alors que le laboratoire pharmaceutique danois affiche son intention d'investir 4,1 milliards de dollars pour construire une deuxième usine à Clayton, en Caroline du Nord.



Airbus dévisse de 10% à Paris, sanctionné pour un avertissement sur résultats lancé par le constructeur aéronautique, à l'occasion d'un 'point afin de rendre compte des nouveaux développements liés à ses activités spatiales et d'avions commerciaux'.





