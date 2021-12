Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : en berne avec le variant Omicron et l'inflation information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 11:24









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en retrait (-0,6% à Londres et à Paris, -0,8% à Francfort), dans le sillage de Wall Street qui, la veille, a vu ses gains initiaux s'estomper pour finir nettement dans le rouge (-1,3% sur le Dow Jones, -1,8% sur le Nasdaq). Des propos rassurants tenus par l'OMS au sujet de la dangerosité d'Omicron ont en effet été éclipsés en cours de séance par la confirmation d'un premier cas de contamination à ce nouveau variant sur le territoire américain, plus précisément en Californie. 'Au cours d'une deuxième intervention au Congrès, le président de la Réserve Fédérale Jerome Powell a réitéré que les risques d'une inflation élevée avaient clairement augmenté', soulignait par ailleurs Wells Fargo. L'inflation inquiète aussi dans la zone euro, où les prix à la production ont bondi de 5,4% en octobre par rapport au mois précédent, essentiellement sous l'impulsion d'une flambée des coûts de l'énergie. Sur un an, ils affichent une hausse de 21,9%. Autre donnée parue ce matin, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro s'est établi à 7,3% en octobre, en baisse par rapport à 7,4% en septembre, et celui de l'UE s'est maintenu à 6,7% en octobre, toujours selon Eurostat. Sur le front des valeurs, Shell gagne près de 1% à Amsterdam, la compagnie énergétique ayant finalisé la cession de ses activités dans le Bassin permien, une opération à 9,5 milliards de dollars qui va lui permettre d'accélérer ses rachats d'actions. Novartis recule de 1% à Zurich, malgré une tonalité positive adoptée par le laboratoire pharmaceutique pour sa journée R&D, avec un objectif de croissance moyenne annuelle de ses ventes d'au moins 4% d'ici à 2026. De son côté, Safran gagne plus de 1% à Paris, après la présentation par l'équipementier aéronautique de ses objectifs pour la période 2021-25, dont une croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 10% par an.

