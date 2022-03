Marché: en berne avec le plongeon du ZEW information fournie par Cercle Finance • 15/03/2022 à 11:43

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font grises mines ce mardi (-1% à Londres, -1,7% à Francfort et -1,8% à Paris), dans le sillage des valeurs technologiques américaines la veille (-2% sur le Nasdaq Composite) et sur fond d'une chute vertigineuse de l'indice ZEW ce matin.



'Un quatrième tour de négociations entre les responsables russes et ukrainiens n'a débouché sur aucun progrès concret vers un cessez-le-feu', notait lundi soir Wells Fargo, pointant aussi la nouvelle vague de confinements en Chine qui a pesé sur le titre Apple (-2,7%).



Dévoilé en cours de matinée, l'indicateur ZEW du climat économique pour l'Allemagne connait de loin la plus forte chute depuis le début de l'enquête en décembre 1991, plongeant de 93,6 points pour s'établir à -39,3 points, au plus bas depuis l'été 2019.



'Une récession devient de plus en plus probable. La guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie aggravent considérablement les perspectives économiques de l'Allemagne', explique l'institut ZEW, qui souligne aussi des anticipations d'inflation 'extrêmement élevées'.



A la mi-séance -avec une heure d'avance sur l'horaire habituel en raison du passage des Etats-Unis à l'heure d'été le week-end passé-, doivent paraître les prix à la production pour le mois de février et l'indice d'activité Empire State de la Fed de New York.



Sur le front des valeurs en Europe, RWE perd près de 2% après l'annonce par le groupe énergétique, à l'occasion de ses résultats 2021, d'objectifs pour 2022 qui ne tiennent pas compte de l'impact de la guerre en Ukraine jugé difficile à évaluer.



Volkswagen recule aussi de près de 2%, bien que le constructeur automobile ait confirmé un doublement de son résultat d'exploitation courant l'année dernière, grâce à un abaissement de son point mort en termes de rentabilité.



Generali gagne par contre 1% à Milan, la compagnie ayant dégagé un bénéfice opérationnel 'record' pour la troisième année consécutive grâce à la vigueur des marges sur ses nouveaux contrats, dans l'assurance-vie comme dans l'assurance-dommages.