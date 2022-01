Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: en berne après les PIB en Europe information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 11:53









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes lâchent du terrain (-1,1% à Londres, -1,7% à Francfort, -1,3% à Paris) en une séance marquée par la parution des estimations de la croissance pour plusieurs grandes économies de la région au titre du quatrième trimestre 2021.



Destatis a ainsi fait état d'un recul de 0,7% du PIB allemand pour cette période, 'une déception pour les économistes, qui s'attendaient à une baisse de seulement 0,3% en raison de la progression probablement significative de la production industrielle', selon Commerzbank.



'Pour le premier trimestre, la faiblesse des indicateurs en temps réel suggère une nouvelle baisse. Cependant, nous continuons d'anticiper une forte reprise à partir du début de l'été', poursuit la banque, qui confirme sa prévision de croissance de 3% pour l'ensemble de 2022.



Par ailleurs, la croissance du PIB français s'est poursuivie au quatrième trimestre (+0,7% après +3,1%), mais à un rythme plus modéré qu'au trimestre précédent, de même que celle du PIB espagnole (+2%, soit 0,6 point de moins qu'au troisième trimestre).



Autre donnée publiée ce matin, l'indice du sentiment économique (ESI) s'est encore tassé en janvier par rapport au mois précédent, tant dans l'UE (-1,4 point à 111,6) que dans la zone euro (-1,1 point à 112,7), mais est resté globalement élevé, selon la Commission européenne.



Sur le front des valeurs, les opérateurs saluent la publication par la chaine de prêt-à-porter suédoise H&M (+5% sur l'OMX) de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce au succès de ses dernières collections et à un moindre recours aux promotions.



Henkel dévisse par contre de 9% à Francfort, alors que le groupe de produits de consommation courante a fait part d'un projet de fusion de ses activités blanchisserie-entretien ménager et beauté, à l'occasion de la publication préliminaire de ses résultats 2021.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.