Marché: en berne après les indices PMI

(CercleFinance.com) - Si Londres parvient à se hisser dans le vert (+0,3%), les autres grandes places européennes perdent du terrain (-0,3% à Francfort, -0,7% à Paris) ce vendredi, sur fond d'indices PMI confirmant une conjoncture déprimée sur le vieux continent.



L'indice flash PMI composite HCOB dans la zone euro s'établit à 47,1 en septembre après 46,7 le mois précédent, faisant craindre une baisse de 0,4% du PIB de la zone au troisième trimestre, selon Cyrus de la Rubia, chez Hamburg Commercial Bank.



'Ce sont toutefois les données sur les prix qui devraient déplaire à la BCE, la hausse des coûts, constitués en grande partie de frais salariaux, s'étant accélérée pour un deuxième mois consécutif en septembre', prévient l'économiste.



Au Royaume-Uni aussi le climat de récession semble se confirmer : l'activité du secteur privé subit en septembre sa contraction la plus sévère depuis la crise de 2009, hors période de Covid, au vu d'un indice flash PMI composite en chute à 46,8 contre 48,6 en août.



Cette annonce intervient au lendemain de la décision, prise par cinq voix contre quatre, de la Banque d'Angleterre de maintenir son taux directeur à 5,25%. 'Apparemment, elle compte sur les mesures déjà prises pour maîtriser l'inflation', réagissait Commerzbank.



Sur le front des valeurs, AstraZeneca s'adjuge 2% à Londres suite à la présentation de premiers résultats de phase III positifs pour son immunothérapie contre le cancer du sein, développée en collaboration avec le laboratoire japonais Daiichi Sankyo.



Solutions 30 plonge de 17% à la Bourse de Paris, au lendemain de la publication par la société de services pour le numérique, de résultats en recul pour son premier semestre, et ce malgré une croissance vigoureuse de son chiffre d'affaires.





