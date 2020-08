Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : en berne après le statu quo de la BoE Cercle Finance • 06/08/2020 à 13:56









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes perdent du terrain (-0,6% à Francfort, -1% à Paris et surtout -1,8% à Londres), après l'annonce sans grande surprise d'un statu quo de la Banque d'Angleterre (BoE) sur sa politique monétaire. A l'issue de sa réunion, son comité a en effet décidé de maintenir son taux directeur à 0,1% et son programme de rachats d'actifs à 745 milliards de livres sterling, décisions prises à l'unanimité de ses membres. 'Etant donné que les 300 milliards de livres de rachats d'actifs annoncés entre mars et juin, ne seront pas achevés avant 'le tournant de l'année', ces décisions ne sont pas surprenantes et suggèrent que le comité estime en avoir fait assez pour l'instant', réagit Capital Economics. Sur le front des statistiques, on notera que les commandes à l'industrie allemande se sont encore accrues de 27,9% en juin 2020, d'après Destatis, ce dernier soulignant toutefois qu'elles se sont montrées inférieures de 11,3% à celles de février. L'actualité du jour est surtout marquée par de nombreuses publications d'entreprises, notamment à Francfort où les opérateurs saluent Adidas (+2%) et Siemens (+1%), mais délaissent Merck KGaA (-1%), Henkel (-2%), Beiersdorf et Lufthansa (-4%). Sur les autres places européennes, les résultats d'ING (+4% à Amsterdam) reçoivent un accueil favorable, à la différence de ceux d'Adecco (stable à Zurich), de KBC (-3% à Bruxelles) et d'Unicredit (-4% à Milan).

