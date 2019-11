Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : en berne après la loi américaine sur Hong Kong Cercle Finance • 28/11/2019 à 11:32









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes perdent du terrain (-0,5% à Londres, -0,4% à Francfort et -0,3% à Paris), après la signature par Donald Trump d'une loi pour soutenir la révolte à Hong Kong, décision qui n'est pas de nature à améliorer les rapports sino-américains. 'Cette décision a quelque peu perturbé les marchés asiatiques ce matin', note Commerzbank. 'A la fin du jour, l'espoir d'un accord reste sur la table, mais le chemin vers un compromis (même un accord de phase 1) demeure cahoteux'. L'indice ESI du sentiment économique augmente légèrement dans la zone euro (+0,5 point à 101,3) et dans l'Union Européenne (+0,9 point à 100) en novembre par rapport au mois précédent, selon la Commission européenne. 'Le sentiment industriel demeure très proche de son plus bas de 75 mois atteint en octobre', pointe néanmoins Capital Economics, prévenant qu'il reste ainsi 'conforme à une aggravation de la récession industrielle dans les prochains mois'. Aucune donnée n'est prévue cet après-midi aux Etats-Unis en ce jour de fermeture de Wall Street pour Thanksgiving, mais on doit encore prendre connaissance d'une estimation rapide de l'inflation en Allemagne pour novembre. Sur le front des valeurs, Telefonica prend 1,7% à Madrid, au lendemain de l'annonce par l'opérateur télécoms d'un important plan de réorganisation, axé sur cinq décisions stratégiques, qui 'marque une nouvelle ère pour l'entreprise'. A Paris, les opérateurs sanctionnent nettement les résultats semestriels de la maison de vins et spiritueux Rémy Cointreau (-3,2%) et surtout ceux du fabricant de matériaux pour semi-conducteurs Soitec (-4,6%).

