Marché: en berne après des PMI décevants

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en recul ce vendredi (-0,4% à Londres, à Francfort et à Paris), dans le sillage d'un indice PMI illustrant un affaiblissement de la conjoncture du secteur privé dans la zone euro.



L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est replié de 52,2 en mai à 50,8 en juin, l'activité globale a légèrement augmenté en Allemagne, tandis qu'elle a reculé en France et que sa progression a ralenti dans le reste de la zone.



'Ce revers de l'indice PMI indique que l'économie de la zone euro ne se redressera que lentement, et ce, notamment en raison de problèmes structurels non résolus', réagit-on chez Commerzbank après cette publication.



'Si les dernières données PMI sont propres à rassurer la BCE, qui vient, en juin, de réduire ses taux directeurs, elles ne l'inciteront toutefois pas à procéder à une autre diminution en juillet', juge Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.



Concernant le Royaume-Uni, le secteur privé britannique a affiché en juin sa plus faible croissance depuis novembre 2023, au vu de l'indice PMI 'flash' composite qui est ressorti à 51,7 en version préliminaire, contre 53 en mai.



Toujours au Royaume-Uni, les ventes au détail ont fortement rebondi de 2,9% en mai, après avoir baissé de 1,8% en avril du fait d'une météo défavorable qui avait dissuadé les consommateurs d'acheter des vêtements de printemps et d'été.





