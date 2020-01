Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : en attendant la BCE, le CAC 40 reste stable Cercle Finance • 23/01/2020 à 10:41









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reste stable ce matin, les investisseurs jouant la prudence en attendant la première réunion de l'année de la Banque centrale européenne (BCE). Les investisseurs n'en attendent ni modification des taux, ni changement spectaculaire concernant la politique d'assouplissement quantitatif de la BCE, mais ils étudieront de près les déclarations de sa présidente Christine Lagarde. 'Cette première réunion en 2020 (...) ne devrait pas apporter de surprise. La politique accommodante devrait être réitérée. Tout au plus attendrons-nous la confirmation d'une vision plus optimiste sur l'économique européenne', anticipe Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest. Ainsi, en milieu de matinée, le CAC 40 reste sur le niveau des 6.010 points. 'Dans l'immédiat, l'indice CAC 40 conserve encore un faible crédit pour rebondir au-dessus des 6.050 points et entretenir l'espoir d'une nouvelle chasse au record, mais pour cela, l'indice CAC 40 va devoir renouer rapidement avec une dynamique haussière soutenue', commentent ce matin les équipes de Kiplink. La journée sera marquée par la parution de quelques indicateurs économiques de second plan aux États-Unis (inscriptions aux allocations chômage, stocks de pétrole) ainsi que par une nouvelle série de résultats trimestriels, dont ceux du géant de la consommation Procter & Gamble. Du côté des changes, l'euro recule légèrement, à 1,1085 dollar (-0,1%). Le Brent perd -0,4%, pour retomber à 62,50 dollars. Dans l'actualité des valeurs, Engie annonce avoir remporté l'appel d'offres lancé par Sterlite pour un projet de concession de 30 ans au Brésil. Le projet comprend la construction, l'exploitation et la maintenance d'une ligne de transport d'électricité de 1 800 km, d'une nouvelle sous-station et l'extension de 3 autres sous-stations dans le nord du Brésil. La construction devrait débuter en 2020. Fermentalg et Suez annoncent l'inauguration d'un nouveau puits de carbone au sein de la nouvelle unité de biométhanisation de l'usine Carré de Réunion à Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines), qui s'ajoutera à quatre autres dispositifs installés en Ile-de-France. Le groupe Seb annonce avoir réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 7,354 milliards d'euros, en progression de 8% par rapport à 2018, incluant une croissance organique de 5,8%.

