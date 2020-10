Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : du vert pour démarrer le quatrième trimestre Cercle Finance • 01/10/2020 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse jeudi pour sa première séance du quatrième trimestre, la progression de Wall Street soutenant le marché dans l'attente des derniers indices PMI sur l'activité manufacturière au sein de la zone euro. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance octobre - avance de 31 points à 4832 points, annonçant une ouverture favorable. Le début de journée en Europe sera principalement animé par les résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit réalisées auprès des directeurs d'achats du secteur manufacturier européen. Les économistes du Vieux Continent s'inquiètent, depuis quelques semaines, de la divergence grandissante entre le secteur manufacturier, qui résiste bien à la crise sanitaire, et celui des services, touché par la mise en place de nouvelles mesures de restrictions. Les indices PMI 'flash' du mois de septembre avaient montré que l'augmentation du nombre de contaminations au coronavirus en Europe avait tendance à exacerber le caractère disparate de la reprise. 'La recrudescence des cas de Covid-19 dans toute l'Europe se ressent sur l'indice des directeurs d'achats (PMI) des services de septembre, qui dénote une économie hésitante à la fin du troisième trimestre', constatent ainsi les experts de Swiss Life Asset Managers. Sont également attendus, dans le courant de la séance, les chiffres du chômageet des prix à la production industrielle dans la zone euro, ainsi que les inscriptions aux allocations chômage, les dépenses des ménages et l'ISM manufacturier aux Etats-Unis. Hier, Wall Street avait signé une fin de séance plutôt décevante en réduisant nettement ses gains au cours de l'après midi, le S&P 500 et le Nasdaq reperdant même la moitié de leur avance. Au final, le S&P 500 et le Nasdaq s'adjugeaient malgré tout 0,7% et 0,8%, portés par une nouvelle vague d'espoirs concernant l'adoption d'un 'Covid Plan' à 1.500 milliards de dollars par le Congrès. Sur l'ensemble du troisième trimestre, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite affichent des progressions respectives de 7,6%, 8,5%, et 11%, illustrant la divergence toujours croissante entre les places américaines et l'Europe. En effet, l'indice CAC 40 accuse, lui, un repli de 2,5% sur les trois derniers mois, un recul qui atteint même 19,5% à neuf mois. A noter que les cotations à la Bourse de Tokyo ont dû être interrompues jeudi en raison d'une défaillance de système, l'opérateur de marché ayant rencontré un problème lors du passage d'un périphérique défaillant vers un périphérique de sauvegarde.

