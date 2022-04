Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: du vert dans le sillage de l'Asie information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse vendredi matin, dans l'attente d'une nouvelle série d'indicateurs économiques qui permettront aux investisseurs de jauger les perspectives de croissance des deux côtés de l'Atlantique.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison mai - progresse de 71,7 points à 6522 points, annonçant un début de séance en territoire positif.



La tendance a été positive ce vendredi en Asie, où les opérateurs continuent de parier sur les retombées favorables récemment mises en place par les autorités chinoises.



L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale affichait ainsi des gains de quasiment 2% en fin de séance. De son côté, la Bourse de Hong Kong prenait pas loin de 3% à l'approche de la clôture.



Autre facteur de soutien, Pékin a fait état d'une baisse constante des cas confirmés de Covid-19 depuis une dizaine de jours, avec un 'retour à la normale' dans la vie des habitants et une reprise de la production dans certaines régions du pays.



Cette dernière séance du mois d'avril sera animée par de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques, avec entre autres les premiers chiffres de l'inflation dans la zone euro pour le mois d'avril.



Les investisseurs suivront également avec attention l'estimation rapide préliminaire du PIB de la zone euro au titre du premier trimestre, prévue à 11h00.



Ce matin, l'Insee a annoncé que le PIB français avait marqué le pas au premier trimestre, avec une variation trimestrielle nulle, notamment sous l'effet d'un net recul de la consommation des ménages.



Côté américain, les dépenses des ménages, puis la confiance des consommateurs du Michigan, seront dévoilées dans le courant de l'après-midi.



Ces statistiques devraient alimenter le débat en cours sur le resserrement monétaire amorcé par les banques centrales, qui constitue toujours le facteur dominant sur les marchés pour le moment.



Les publications de résultats vont, elles aussi, continuer de rythmer la séance.



Dans les échanges en avant-Bourse à New York, Apple cède plus de 2% malgré des résultats meilleurs que prévu sur le trimestre écoulé, qui s'est caractérisé par de sérieux problèmes d'approvisionnement.



Amazon décroche pour sa part de près de 9% en préouverture, la brusque montée de l'inflation ayant pénalisé les marges bénéficiaires du géant de l'Internet au premier trimestre.



Sur le Vieux Continent, quelques poids-lourds de la cote comme BASF et Safran ont publié leurs comptes ce matin.





