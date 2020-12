Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : du surplace pour les indices actions Cercle Finance • 30/12/2020 à 11:03









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font globalement du surplace ce mercredi (+0,1% à Londres et à Paris, -0,1% à Francfort), marquant le pas après un léger repli la veille à Wall Street (-0,2% sur le Dow Jones, -0,4% sur le Nasdaq). 'Le catalyseur principal reste le plan de relance américain. Celui-ci n'a toutefois pas encore été définitivement entériné, le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, ayant bloqué un vote rapide pour son adoption', pointe Kiplink ce matin. 'L'année boursière s'achèvera demain à 14h et de nombreux intervenants sont absents. Du coup, les craintes de mouvements irrationnels durant la période des fêtes se dissipent et les actifs à risque s'apprécient', juge-t-il néanmoins plus largement. 'L'appétit pour le risque reste de mise sur les marchés financiers, alimenté par le soutien historique des banques centrales, des espoirs de nouvelles mesures budgétaires aux Etats-Unis mais aussi grâce à des signes très encourageants concernant les vaccins', poursuit-il. AstraZeneca gagne d'ailleurs près de 1% à Londres, suite à l'homologation de son vaccin contre la Covid-19 au Royaume Uni pour une fourniture en urgence, en vue d'un démarrage des vaccinations dès le début de 2021. Eni reste stable à Milan, alors que le groupe pétrolier et gazier a conclu un protocole d'accord en vue de collaborer avec la Chine sur les questions liées à l'énergie, après avoir récemment ouvert une succursale à Pékin.

