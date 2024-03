Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: du surplace avec des valorisations élevées information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 11:53









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes végètent dans l'ensemble non loin de leurs équilibres (-0,3% à Londres, +0,3% à Francfort, +0,1% à Paris), dans un climat qui reste à l'attentisme à l'approche du long week-end de Pâques.



Les récents plus hauts inscrits par les places boursières un peu partout dans le monde ont porté des valorisations déjà élevées à des niveaux tendus, selon certains responsables de stratégies d'investissement.



'Au niveau mondial, les bénéfices prévisionnels à 12 mois n'ont augmenté que de 7% par rapport à leurs niveaux les plus bas, alors que le ratio cours/bénéfice (PER) a progressé de près de 30%', souligne ainsi JPMorgan.



Selon la banque américaine, ces valorisations élevées risquent de condamner les marchés au surplace si elles ne s'accompagnent pas d'une croissance des bénéfices. 'Notre inquiétude est que la croissance des résultats s'avère décevante', avertit-elle.



Toutefois, Goldman Sachs a pour sa part relevé lundi de 6% son objectif sur l'indice STOXX Europe 600, sur fond de réaccélération de la croissance et d'assouplissement monétaire, ce qui fait encore apparaître un potentiel de progression de 6% sur 12 mois.



Sur le front des statistiques du jour, l'indice du sentiment économique (ESI) s'est redressé dans l'UE (+0,7 point à 96,2) et dans la zone euro (+0,8 point à 96,3) en mars, selon l'enquête mensuelle de Bruxelles.



Du côté des valeurs, H&M bondit de 12% à Stockholm, sur une hausse plus forte que prévu de la marge brute de la chaine de vêtements sur son premier trimestre, grâce à l'amélioration de la chaîne logistique et à la bonne maîtrise de ses coûts.



AstraZeneca gagne près de 2% à Londres, sur fond de deux approbations obtenues par le laboratoire pharmaceutique au Japon, pour son Truqap dans le cancer du sein et pour son Beyfortus dans le virus respiratoire syncytial.





