Marché : du rouge à Paris pour commencer la journée

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'affiche en baisse en ce début de deuxième journée de la semaine, en l'absence de véritables catalyseurs, les investisseurs restant dans l'attente de rendez-vous économiques importants (réunion de la BCE et de la FED, élections législatives au Royaume Uni). Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 recule de -0,8%, revenant sur le niveau des 5.790 points. 'Dans un marché ascendant et qui conserve à minima sa fermeté, l'indice parisien devrait s'extraire rapidement par le haut de son canal haussier pour dominer ce plafond de résistance à 5930 points. A contrario, un retour sur le seuil support intermédiaire des 5780 points puis un enfoncement des 5750 points serait synonyme à court terme d'une amorce à un changement de tendance', analysent ce matin les équipes de Kiplink. L'attention des investisseurs va se concentrer sur les statistiques de la semaine afin de se faire une idée de l'état de la conjoncture en cette fin d'année. Dans le contexte actuel d'incertitude économique, les investisseurs observeront de près l'indice ZEW du sentiment des investisseurs pour le mois de décembre en Allemagne, attendu dans le courant de la matinée. Celui-ci devrait avoir progressé de -2,1 à +3,5 ce mois-ci, à en croire les prévisions du consensus. Par ailleurs, on a appris ce matin qu'en octobre 2019 en France, la production a augmenté dans l'industrie manufacturière (+0,5% après +0,8%), comme dans l'ensemble de l'industrie (+0,4% après +0,4%), selon les données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee. Au troisième trimestre 2019 en France, les créations nettes d'emploi salarié atteignent +42.300, soit +0,2%, comme au trimestre précédent, selon les données de l'Insee. Sur un an, l'emploi salarié s'accroît de 258.600 (soit +1%). Du côté des changes, l'euro est stable à 1,1075 dollar. Même absence de dynamisme pour le Brent, à 64,05 dollars. Dans l'actualité des valeurs, la Compagnie des Alpes publie un résultat net part du groupe annuel de 62,2 millions d'euros, en hausse de 8,8% par rapport à l'exercice précédent, et un taux de marge d'EBE rapporté au chiffre d'affaires quasiment stable à 27,2%. EDF et Veolia, via leurs filiales respectives Cyclife Holding et Asteralis, annoncent la création d'une structure commune baptisée Graphitech, pour répondre aux enjeux de démantèlement des réacteurs nucléaires de technologie graphite.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.