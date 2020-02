Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : du mieux dans le sillage de l'Asie Cercle Finance • 19/02/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin, les investisseurs accueillant avec optimisme la promesse faite par les autorités chinoises de continuer à agir afin de soutenir l'économie face à l'épidémie de nouveau coronavirus. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin février - remonte de 29,5 points à 6086 points, laissant augurer une ouverture dans le vert. 'Après la frayeur suscitée hier par l'avertissement d'Apple sur les marchés d'actions, les places boursières d'Asie ont repris le chemin de la hausse ce matin', constatent les équipes de Danske Bank dans leur point matinal. 'L'appétit pour le risque semble dopé par l'annonce par la Chine de nouvelles mesures de soutien à l'économie, cette fois par le biais d'injections de liquidités au sein du secteur aérien et via la fusion de transporteurs', explique la banque danoise. Les autorités budgétaires centrales ont en effet exhorté à redoubler d'efforts pour financer la lutte contre l'épidémie de nouveau coronavirus. Lundi, la banque centrale chinoise avait déjà annoncé avoir réduit ses taux en vue d'atténuer l'impact de la pandémie sur l'activité économique. Point positif, le nombre de patients nouvellement guéris a dépassé pour la première fois celui de nouveaux cas confirmés et Volkswagen a décidé de reprendre la production dans ses quatre usines chinoises. Cet après-midi, les investisseurs analyseront de près les 'minutes' de la réunion des 28 et 29 janvier de la Fed, en quête d'indications sur les intentions de l'institution en matière de taux. A Paris, le seuil des 5970 points reste à surveiller, à en croire les chartistes de Kiplink, dans la mesure où une consolidation poussée sous ce support majeur annoncerait un 'changement de configuration'.

