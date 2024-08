Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: discours de Jackson Hole salué à New York information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Wall Street a de nouveau savouré les propos 'accommodants' de Jerome Powell, qui s'est imposé une fois encore comme un soutien indéfectible des marchés américains, leur permettant de renouer à l'occasion avec leurs 'plus hauts' historiques.



Ainsi, le S&P500 a engrangé +1,15% vers 5.635 vendredi (+1,45% en hebdomadaire), tout comme le Dow Jones à 41.175 : ce dernier a terminé quasiment au niveau du zénith des 41.198 du 17 juillet, sur un gain hebdomadaire de +1,2%.



Le Nasdaq Composite a grimpé de près de +1,5% à 17.878, dans le sillage des semi-conducteurs avec Nvidia (+4,7%), Qualcomm (+2,7%), Broadcom et Microchip (+2,5%), AMD (+2,1%) et Intel (+2,2% après -6% la veille).



Le Russell-2000, indice de référence des small et mid caps, a explosé de façon inattendue de +3,2%, comme si une rotation sectorielle s'était brusquement enclenchée avec l'imminence de l'amorce d'un cycle de baisse des taux aux Etats-Unis.



Officiellement donc, Wall Street a salué l'annonce de prochaines baisses de taux par Jerome Powell... mais cela fait 10 mois que cet espoir faisait invariablement grimper les cours des actions, ce même prétexte ayant été invoqué plus de 100 fois depuis fin août 2023.



Le 'risk-on' était de retour sur les actions, mais les acheteurs n'ont pas négligé les instruments obligataires : le '2 ans' a effacé carrément -10 points de base vers 3,91% (soit -13 pb en hebdomadaire), et le '10 ans' s'est détendu de -8 pb sur la semaine.



A Jackson Hole, le patron de la Réserve fédérale a estimé que 'le temps est venu d'ajuster la politique monétaire restrictive menée aux Etats-Unis depuis plus de deux ans, maintenant que l'inflation reflue et que le marché de l'emploi ralentit'.



Jerome Powell est certes resté délibérément vague sur l'ampleur de l'assouplissement monétaire à venir (notamment une baisse de -50 points de base le 18 septembre, ce qui serait un geste 'fort'), mais Wall Street table bien sur -75 pb d'ici fin 2024.



Au chapitre des statistiques, après avoir augmenté timidement de 0,3% en juin, les ventes de maisons neuves ont grimpé de 10,6% aux Etats-Unis au mois de juillet, pour s'établir à 739.000 en données annualisées et corrigées des variations saisonnières.





