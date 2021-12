Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: des volumes limités pour une séance écourtée information fournie par Cercle Finance • 24/12/2021 à 08:32

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli vendredi matin dans des volumes d'échanges qui s'annoncent très limités pour une séance écourtée à la veille de Noël.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - se replie de sept points à 7086 points, annonçant un début de séance sans grand changement.



Le marché parisien - comme la plupart des autres places du groupe Euronext - fermera ses portes à 14h05 aujourd'hui avant un week-end prolongé lié aux festivités de Noël.



Bon nombre de Bourses européennes resteront purement et simplement fermées aujourd'hui, comme Francfort et Zurich, et la Bourse de Londres clôturera à la mi-journée, ce qui promet une liquidité restreinte sur les marchés boursiers.



Le CAC 40, qui reste sur trois séances consécutives de hausse, avait achevé la séance d'hier sur un gain de 0,8% à 7106 points, dans un volume d'échange déjà étriqué de 2,7 milliards d'euros.



Il s'agit toutefois de la cinquième meilleure clôture de son histoire.



L'indice vedette a de nouveau le vent en poupe depuis cette semaine et s'achemine vers un gain de près de 28% depuis le début de l'année, ce qui représenterait sa plus forte performance annuelle depuis 1999.



Les investisseurs devraient toutefois éprouver des difficultés à trouver de nouveaux catalyseurs pour faire encore monter le marché aujourd'hui.



Aucun indicateur ne figure au programme du jour, les notes d'analystes se font rares voire inexistantes et les marchés d'actions américains seront fermés toute la journée pour la veille de Noël.