Marché : des volumes légers pour terminer l'année

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait avoir à coeur de terminer l'année 2019 sur une note positive afin de parachever une performance annuelle spectaculaire au cours de laquelle le CAC 40 a réussi à renouer avec le cap des 6000 points, une première depuis 12 ans. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - recule néanmoins de neuf points à 6021 points, annonçant une ouverture sans grand changement. Depuis le 1er janvier, le marché parisien s'est adjugé 27,6%, du jamais vu depuis 1999, tandis qu'aux Etats-Unis le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - a bondi de près de plus de 29,2%. Cette performance est le résultat d'un début d'année tonitruant et d'une fin d'année en fanfare, tirée à la fois par des politiques monétaires de nouveau accommodantes et des espoirs concernant la signature d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Après ce cru 2019 exceptionnel, les marchés d'actions devraient signer un exercice 2020 moins spectaculaire, avertissent les analystes. 'Une grande partie des gains de cette année semblent liés à l'assouplissement des politiques monétaires, qui a fait flamber les valorisations boursières', font notamment valoir les équipes de Capital Economics. 'Cela nous laisse penser que les marchés d'actions ne signeront qu'une modeste progression en 2020', souligne le bureau d'études londonien, qui met en avant la faible croissance des bénéfices des sociétés cotées. Les volumes devraient rester assez légers lundi, de nombreux opérateurs étant absents des salles de marché à l'avant-veille veille du Nouvel An. A noter qu'Euronext Paris clôturera à 13h30 demain et restera fermée mercredi. D'un point de vue technique, la configuration graphique de l'indice CAC 40 conserve toutefois une structure clairement haussière, estiment les chartistes, avec un premier objectif autour de 6100 points dans l'immédiat.

