Marché: des volumes d'échanges appelés à se réduire information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 08:36

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter sans grand changement lundi, première séance d'une semaine écourtée par la fête de Thanksgiving, après les légers gains engrangés la semaine dernière.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - qui a désormais basculé sur l'échéance décembre - se replie de 21,5 points à 6618,5 points, annonçant un début de séance dans le calme.



La semaine de Thanksgiving constitue traditionnellement une période calme pour les marchés boursiers, qui tendent à évoluer sur les mêmes bases que lors des semaines précédentes.



Cette année, les caractéristiques sont marquées par un dollar fort, des rendements obligataires qui se détendent un peu et des marchés d'actions en mode rebond.



La semaine boursière sera écourtée par Thanksgiving, puisque Wall Street sera fermée jeudi et ne rouvrira que pour une demi-séance vendredi, ce qui laisse augurer des volumes d'échanges réduits.



Les places boursières mondiales sortent tout juste de solides performances, les marchés ayant fait preuve d'une propension évidente au rebond avec les bonnes nouvelles concernant l'inflation et le déconfinement progressif en Chine.



La Bourse de Paris avait ainsi achevé la séance de vendredi sur gain de plus de 1% à 6644 points, signant ainsi une progression hebdomadaire de 0,65%. Depuis le début de l'année, l'indice parisien limite son recul à près de 7%.



'Alors que l'on approche de Thanksgiving et de la fin de l'année, la question est de savoir si tout va se limiter à une réduction des positions - qui pourrait se manifester de nombreuses manières - ou si la peur de manquer le train de la hausse ('FOMO') peut pousser davantage d'investisseurs à déployer leur trésorerie, ce qui pourrait maintenir les tendance à l'oeuvre', pronostiquent les équipes de BofA.



Problème, les hauts responsables de la Fed ont récemment multiplié les déclarations ne laissant guère de place au doute quant à la poursuite des tours de vis monétaires.



Les investisseurs, qui restent à la recherche de catalyseurs pour poursuivre le récent redressement, garderont donc un oeil sur les statistiques, même si elles s'annoncent peu nombreuses en cette semaine allégée.



La séance de mercredi sera particulièrement intéressante de ce point de vue, avec la parution des derniers indices d'activité PMI en Europe, des commandes de biens durables et de la confiance des consommateurs du Michigan aux Etats-Unis.



Les acteurs de marché espèrent par ailleurs que la journée de 'Black Friday', au lendemain de la fête de Thanksgiving, attirera de nombreux clients dans les magasins et rassurera quant à la bonne résistance de la consommation américaine.