Marché : des ventes de précaution pour démarrer la semaine

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter en léger repli lundi matin, les inquiétudes ayant trait au développement du coronavirus venant interrompre la dynamique haussière des derniers jours. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - recule de 58 points à 4884 points, annonçant une note de prudence à l'ouverture. Les derniers chiffres liés à l'évolution de la pandémie aux Etats-Unis et dans d'autres pays semblent raviver l'inquiétude des investisseurs et motiver quelques prises de bénéfices. En Allemagne, un millier d'employés travaillant dans abattoir basé dans le nord du pays ont été testés positifs au coronavirus ce week-end, ce qui a poussé les autorités sanitaires locales à ordonner des nouvelles mesures de confinement ciblées. Aux Etats-Unis, Apple a décidé de fermer plusieurs de ses magasins en Arizona, en Californie et en Caroline du Nord, trois Etats où la pandémie rebondit spectaculairement depuis quelques semaines. Des annonces qui pourraient justifier quelques ventes de précaution ce lundi, alors que le marché parisien s'est adjugé 4% la semaine dernière, ce qui porte son gain sur les trois mois écoulés à plus de 30%, soit l'équivalent de la performance du Dow Jones. 'L'amélioration des conditions économiques reste conditionnée à la poursuite du reflux de l'épidémie', rappelle-t-on pourtant chez Oddo BHF. A cet égard, l'attention des investisseurs se portera, demain, sur les résultats des enquêtes PMI d'IHS Markit mesurant l'activité dans le secteur privé de la zone euro. Leur rebond devrait se poursuivre, voire même gagner en ampleur, préviennent les spécialistes. Chez Bank of America, on fait ainsi le pari d'un redressement de l'indice PMI composite de la zone euro jusqu'au mois de septembre, conformément au scénario des dernières crises, synonyme selon la banque américaine d'un potentiel haussier d'encore 15% pour les Bourses européennes d'ici au mois de novembre. Aux Etats-Unis, les intervenants suivront notamment le rapport sur les commandes de biens durables, prévu jeudi, ainsi les dépenses des ménages, attendues vendredi, pour lesquelles, là encore, un fort rebond est envisagé.

