Marché: des variations limitées en l'absence de New York information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note baissière mardi matin alors que la séance s'annonce calme, Wall Street étant fermée aujourd'hui pour la fête nationale célébrant l'indépendance des Etats-Unis.



Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison fin juillet - sur l'indice CAC 40 rétrocède à peine 2,5 points à 7396 points, laissant entrevoir des variations limitées en début de séance.



Le marché parisien devrait profiter de l'absence des investisseurs américains pour reprendre son souffle, la fin du premier semestre constituant une bonne occasion pour dresser un bilan des mois passés.



Sur la première moitié de l'exercice, le CAC a signé une hausse de l'ordre de 14,5% et évolue dorénavant non loin des plus hauts annuels qu'il avait établis au mois d'avril.



Evoquant une configuration technique et graphique 'parfaite', les analystes de Kiplink Finance estiment que l'indice parisien pourrait rapidement revenir tester sa résistance de long terme située à 7520 points.



'L'inflation en baisse, ainsi que certaines données économiques récemment publiées permettent aux marchés de rester euphoriques, en prenant soin d'éluder les données économiques avancées, mais également tout commentaire des banquiers centraux, indiquant que le resserrement de la politique monétaire est loin d'être terminé', note Vincent Boy, analyste chez IG.



Mais bon nombre d'économistes mettent en évidence l'apparition d'un environnement jugé moins porteur pour les marchés d'actions sur la seconde partie de l'année boursière.



Les problèmes susceptibles d'occuper l'esprit des intervenants sont bien connus, à savoir une inflation persistante, des économies en perte de vitesse et des hausses de taux qui se poursuivent.



Dans ce contexte de marché jugé 'complexe', les stratèges d'AllianzGI, la branche de gestion d'actifs de l'assureur allemand, recommandent aux investisseurs d'adopter une approche prudente.



'Il faudra être sélectif, privilégier des portefeuilles équilibrés entre les styles, éviter les bilans trop endettés, les industries trop énergivores et préférer les sociétés ayant montré leur capacité à montrer leurs prix', explique Catherine Garrigues, directrice de la stratégie actions convictions chez AllianzGI.



A Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé la séance écourtée de lundi en petite hausse, beaucoup d'opérateurs de marché ayant préféré camper sur leurs positions avant 'Independance Day'.



'On peut dire que les actions américaines sont aujourd'hui très bien valorisées, ce qui, selon nous, devrait contribuer à leur sous-performance d'ici à la fin de l'année', soulignent les équipes de Capital Economics.



En dehors des chiffres de la balance commerciale allemande, aucun indicateur majeur ne figure à l'agenda du jour.