Marché: des variations limitées avant de grands rendez-vous

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait évoluer avec prudence mardi matin, au début d'une séance marquée à la fois par les derniers chiffres de l'inflation américaine et le début de la réunion de la Fed.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 avance de 20 points à 7577,3 points, annonçant une modeste progression à l'ouverture.



Les variations s'annoncent limitées jusqu'à la publication, à 14h30, des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui vont permettre de tester la crédibilité du scénario de désinflation privilégié par le marché.



Depuis son point bas de la fin du mois d'octobre, l'indice CAC 40 a repris 11,5% en quasi-ligne droite grâce au tassement de l'inflation, qui laisse entrevoir une approche plus accommodante de la part des grandes banques centrales.



Les marchés vont donc chercher à être rassurés sur le fait que la Réserve fédérale ne va pas pouvoir utiliser l'argument d'une inflation persistante pour justifier sa politique de taux élevés.



L'indice 'core' CPI, le plus suivi par la Fed, est prévu en ralentissement autour de 3% au mois de novembre, un niveau qu'il n'a plus franchi à la baisse depuis le printemps 2021.



Les investisseurs devraient par ailleurs faire preuve d'attentisme avant l'entame, aujourd'hui, de la réunion de politique monétaire de deux jours de la Réserve fédérale.



Bien qu'aucune annonce importante ne soit attendue à l'issue de son comité monétaire, demain, les acteurs de marché seront attentifs à d'éventuelles indications concernant le calendrier de futures baisses de taux.



En Allemagne, l'indice ZEW pourrait faire apparaître une petite éclaircie au niveau des anticipations économiques pour les mois à venir.



L'agenda macroéconomique des jours à venir s'annonce lui aussi très chargé, avec entre autres la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) prévue jeudi.



Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se stabilise autour de 4,24% en attendant les chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis et le communiqué de la Fed.



Son équivalent allemand varie peu lui aussi, autour de 2,27%.



Peu d'écarts également sur le marché des changes dans le sillage de la lourde correction subie par l'euro, les cambistes étant visiblement convaincus que la BCE va devancer la Fed en optant la première pour une baisse de taux.



Autour de 1,0780, la monnaie unique amorce pour l'instant un timide rebond face au dollar.



Sur le front du pétrole, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) aligne une troisième séance de hausse et prend 0,9% à 71,9 dollars après être repassé la semaine passée pour la première fois depuis le mois de juillet sous la barre des 70 dollars.





