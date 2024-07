Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: des tendances contrastées en Europe information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent partagées (-0,4% à Londres, mais +0,4% à Francfort et à Paris), en cette matinée dominée par la publication des chiffres de la croissance sur le vieux continent pour le deuxième trimestre.



Au cours du trimestre écoulé par rapport au précédent, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro comme dans l'ensemble de l'UE, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat.



Parmi les grandes économies de la zone, l'Espagne (+0,8%) a connu la plus forte croissance, suivie de la France (+0,3%) et de l'Italie (+0,2%), tandis que l'Allemagne, première économie de la région par sa taille, a affiché une contraction de 0,1% de son PIB.



'Les entreprises souffrent de l'érosion de longue date de la compétitivité allemande, et les consommateurs, de la récente chute du pouvoir d'achat induite par l'inflation', constate Commerzbank, qui voit de légers risques sur sa prévision d'un PIB allemand stable en 2024.



Dans l'actualité des valeurs, bp prend plus de 1% à Londres, après l'annonce par la compagnie énergétique d'une augmentation de son dividende et d'un maintien de ses rachats d'actions, en marge de résultats trimestriels meilleurs que prévu.



Parmi les autres publications du jour, les opérateurs saluent celle du groupe de matériaux de construction Sika (+3% à Zurich), alors qu'ils boudent celles du chimiste de spécialités Clariant (-6% à Zurich) et du groupe de spiritueux Diageo (-8% à Londres).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.