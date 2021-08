Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : des statistiques pour entretenir la progression? information fournie par Cercle Finance • 04/08/2021 à 08:34









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa progression mercredi dans les premiers échanges avant la publication de plusieurs indicateurs-clé concernant l'activité dans le secteur des services. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - affiche un gain de 30,5 points à 6752,5 points, signalant une ouverture en territoire positif. Les investisseurs comptent sur les nombreuses statistiques économiques attendues dans la journée pour permettre au marché de poursuivre sa hausse des deux dernières semaines, maintenant que la saison des résultats - qui s'est avérée très favorable - commence à arriver à son terme. Toute une série d'indices PMI pour le secteur tertiaire seront publiés dans la matinée en Europe et les investisseurs espèrent y voir des signes montrant que l'activité se maintient à des niveaux élevés. Depuis quelques semaines, les intervenants de marché surveillent de près les chiffres économiques afin d'évaluer les conséquences de la prolifération rapide du variant Delta. Aux Etats-Unis, la confiance dans les services ne donne toujours pas de signe de fléchissement à court terme et l'ISM non-manufacturier - qui sera dévoilé dans l'après-midi - est anticipé de nouveau au-dessus de la barre des 60 points, une zone associée à une forte croissance de l'activité. Les opérateurs seront également attentifs, en début d'après-midi, à l'enquête mensuelle du cabinet spécialisé ADP, publiée à deux jours des chiffres officiels de l'emploi américain et toujours suivie de près par les marchés. Jusqu'ici, les marchés boursiers ont réussi à surmonter leurs inquiétudes vis-à-vis de l'impact de la propagation du variant Delta grâce à une solide saison des résultats et de robustes chiffres économiques. Mais des indicateurs reflétant une croissance vigoureuse de l'économie pourraient aussi finir par calmer l'appétit pour le risque, par crainte que la Réserve fédérale se décide à resserrer sa politique monétaire accommodante. Si le gros de la saison des résultats est désormais passé, plusieurs poids-lourds de la cote ont dévoilé leurs comptes ce matin en Europe, dont quelques poids-lourds allemands comme Commerzbank, Hugo Boss ou Siemens Energy. Aux Etats-Unis, ce sont GM, KraftHeinz et CVS Health qui se plieront à l'exercice avant l'ouverture des marchés américains.

