Marché: des signaux d'assouplissement en provenance de Pékin information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 08:33

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin, la tendance étant principalement soutenue par l'annonce d'un nouveau desserrement des restrictions sanitaires en Chine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - progresse de 10 points à 6696,5 points, annonçant une modeste progression en début de séance.



Déjà assouplie le mois dernier, la politique 'zéro Covid' mise en oeuvre par la Chine afin de lutter contre le coronavirus est entrée dans une nouvelle phase ce mercredi avec l'annonce de 10 nouvelles mesures-phare censées compléter les derniers dispositifs d'assouplissement.



L'allègement des mesures sanitaires chinoises, qui avaient tendance à freiner l'activité économique du pays, nourrit l'optimisme des marchés depuis quelques semaines.



'Après des débuts difficiles, l'assouplissement des mesures anti-Covid s'est clairement accéléré au cours des deux dernières semaines', constatent les équipes d'UBS.



'Cet allègement inclut bon nombre de déconfinements au niveau local, la réouverture de certains bureaux et commerces et de moindres obligations en matière de tests PCR, tout comme l'arrêt des confinements dans certaines localités', souligne la banque suisse.



'Le gouvernement veut aussi généraliser la vaccination chez les personnes les plus âgées et mieux informer la population sur le variant Omicron', ajoute UBS.



'Nous attendons un rebond vigoureux de la consommation et de l'activité dans les services suite à ces mesures, mais le redressement ne devrait pas être aussi puissant que celui constaté à la mi-2020 aux Etats-Unis et en Europe', prévient toutefois l'établissement helvétique.



Les analystes craignent en effet que ce processus de déconfinement prenne du temps et que la situation économique continue de se dégrader dans l'intervalle.



'Une reprise significative de l'activité économique chinoise en 2023 contribuerait à améliorer le tableau de la croissance mondiale, mais la prudence reste de mise car la voie de la réouverture de la Chine est loin d'être claire', tempère ainsi Geraldine Sundstrom, gestionnaire de portefeuille en allocation d'actifs chez PIMCO.



Les récentes mesures d'assouplissement avaient déjà entraîné une hausse des prix de certaines matières premières et d'autres actifs liés à la Chine, à commencer par les valeurs du luxe.



Sans surprise, la présentation des nouvelles mesures sanitaires décidées par Pékin fait monter le pétrole ce matin, avec un baril de brut léger américain qui avance de 0,1% à 74,3 dollars.



En Europe, les investisseurs prendront connaissance, dans la matinée, des derniers chiffres du PIB de troisième trimestre de la zone euro et de la production industrielle en Allemagne.



Aux Etats-Unis sont attendus la deuxième estimation de la productivité au troisième trimestre, puis les traditionnels stocks hebdomadaires de pétrole.