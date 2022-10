Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: des positions acheteuses pour finir le mois information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en légère hausse lundi à l'ouverture, dans la foulée de ses gains du mois d'octobre, les investisseurs revenant vers les actifs à risque malgré les craintes toujours présentes.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - grignote 7,5 points à 6282 points, prémisse d'un marché peu animé en ce 'pont' du week-end de la Toussaint.



Une convergence d'éléments jugés plutôt rassurants a tiré les indices mondiaux à la hausse ces dernières semaines, allant du reflux des rendements obligataires à une saison des résultats un peu meilleure que prévu, en passant par les espoirs d'un ralentissement du durcissement monétaire des grandes banques centrales.



Conséquence, l'indice CAC 40 a repris plus de 8,8% depuis le début du mois, ce qui lui permet de limiter autour de 12% son repli sur l'ensemble de l'année.



Sur la seule semaine écoulée, l'indice parisien est parvenu à s'adjuger 3,7% en dépit d'une croissance française qui ralentit (+0,2%), d'une inflation qui augmente (+6,5%) et des lourdes sanctions sur les résultats de plusieurs titans de la tech à Wall Street.



Les investisseurs vont probablement rester peu actifs avant les chiffres de l'emploi américain pour le mois d'octobre, qui seront publiés vendredi, et surtout la réunion de la Réserve fédérale qui devrait se solder mercredi par une nouvelle hausse taux de 75 points de base.



Dès aujourd'hui, les intervenants devraient adopter une position prudente avant la publication, dans la matinée, des données sur l'inflation au mois d'octobre, dont la récente accélération a inquiété les marchés sur le calendrier du resserrement monétaire de la BCE.



Ces données seront très suivies par l'annonce, vendredi dernier, d'une nouvelle accélération à +10,4% de l'inflation allemande ce mois-ci, contre +10% le mois passé, sous l'effet du renchérissement des produits alimentaires.



Du côté des entreprises, la saison des résultats va commencer à toucher à sa fin, mais la semaine sera de nouveau teintée de plusieurs publications d'entreprises.



Parmi les sociétés européennes devant publier leurs comptes au cours des jours qui viennent sont attendues, entre autres, bp, BMW, Ferrari, GSK et Novo Nordisk.



Aux Etats-Unis, Eli Lilly, Pfizer, Moderna, Starbucks, AMD, Uber, Qualcomm et eBay ont prévu d'annoncer leurs résultats trimestriels cette semaine.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.