Marché: des opportunités à saisiren Chine ? information fournie par Cercle Finance • 12/06/2023 à 15:24

(CercleFinance.com) - Après un confinement particulièrement éprouvant, la Chine rouvre lentement son économie et aiguise l'intérêt des investisseurs, toujours à l'affût d'opportunités.



De passage à Paris, Jie Lu, à la tête de la division investissements pour la Chine chez Robeco, spécialiste néerlandais de la gestion d'actifs, rappelle que si la croissance de l'Empire du milieu ralentit nettement, elle encore attendue à 4,5% par an entre 2022 et 2025 et 3,5% par an entre 2026 et 2030.



Selon le spécialiste, Pékin a mis en place un plan reposant sur la qualité de la croissance. Le Chine mise notamment sur le développement de ses capacités en matière d'intelligence artificielle et de fabrication de pointe pour porter l'innovation technologique.



'Le gouvernement compte aussi lutter contre les écarts entre riches et pauvres, et développer une classe moyenne', explique Jie Lu en substance.



Pour autant, pas question pour les consommateurs chinois de s'attendre à recevoir une aide gouvernementale, comme ce fut notamment le cas aux Etats-Unis. 'Ce sont en effet ces plans d'aide qui ont contribué à l'inflation' estime le responsable.



Dans ce contexte, le Chine mise sur l'accès à l'emploi et compte poursuivre les reformes structurelles qui ont été entamées. L'idée? Développer 'un modèle de développement inclusif et construire une société d'égalité des chances avec une meilleure protection sociale'.



Enfin, dans le cadre du défi climatique, Pékin compte 'verdir' ses infrastructures et vise la neutralité carbone à l'horizon 2050.



Au regard des ces ambitions, les économistes scrutent de près le poids de la dette sur l'économie chinoise, et notamment l'endettement des ménages. La dette dans le secteur non-financier approche les 300% du PIB.



Robeco identifie néanmoins plusieurs thèmes d'investissement dans le pays. Sur le plan de la consommation, les investisseurs peuvent profiter de l'essor du numérique, du succès des produits 'healthy' ou encore de la demande en marques locales.



Sur le plan de la technologie & innovation, Robeco met notamment en avant l'essor de la 5G, de l'IA et de l'Internet des objets. Enfin, la mise au niveau de l'industrie pourrait aussi attirer les capitaux, aussi bien dans les nouvelles énergies que dans la robotique.



Sur le plan macroéconomique, Robeco croit percevoir les premiers frémissements annonciateurs de la réouverture du pays, avec une reprise de la mobilité et l'essor du secteur des services. Néanmoins, les tensions entre les Etats-Unis et la Chine demeurent.



'Les bénéfices vont peut être mettre un peu de temps avant de retrouver leurs niveaux mais la valorisation du marché reste attractive', estime le spécialiste de la gestion d'actifs.