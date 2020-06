Marché des obligations corporate hybrides : une opportunité de qualité, selon Neuberger Berman

(AOF) - Le nombre d'émissions a de nouveau été important au cours des premiers mois de 2020 et cette tendance dure depuis 2013, observe Julian Marks, gérant senior chez Neuberger Berman. Selon lui, cette croissance devrait se poursuivre, stimulée par les émetteurs qui cherchent à réduire leur coût moyen pondéré du capital et accroître la flexibilité de leur bilan. Cet outil devrait aussi être de plus en plus utilisé pour financer des fusions et acquisitions.

Pour les investisseurs, l'univers hybride offre la possibilité d'investir en Investment Grade tout en obtenant potentiellement des rendements similaires au marché High Yield, indique le gérant.

Le rendement supplémentaire offert par rapport à la dette senior unsecured constitue un moyen intéressant pour améliorer les performances dans l'environnement actuel à faible rendement.

Toutefois précise Julian Marks, en raison de la nature relativement complexe de ces instruments, l'investissement en obligations corporate hybrides nécessite une expertise spécifique, notamment une évaluation rigoureuse du crédit et une analyse approfondie des caractéristiques de l'émission afin de déterminer leur bonne valorisation.