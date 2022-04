Marché: des nuages nombreux à l'horizon information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 11:30

(CercleFinance.com) - La reprise se montre difficile pour les Bourses européennes (-0,4% à Londres, -0,9% à Francfort, -1% à Paris) après le long week-end pascal, alors que les nuages demeurent nombreux à l'horizon pour les investisseurs.



'Des perspectives plus pessimistes pour la croissance mondiale, la guerre en Ukraine et le resserrement attendu des politiques monétaires pèsent sur les marchés actions après le long week-end de Pâques', explique Kiplink.



Celui-ci pointe notamment une croissance chinoise certes plus forte qu'attendu au premier trimestre, mais avec des indicateurs du mois de mars montrant un fléchissement marqué de l'activité sur fond de contraintes sanitaires.



Aux Etats-Unis, les opérateurs doivent prendre connaissance des chiffres de la construction résidentielle cet après-midi, puis des ventes de logements anciens, des indicateurs avancés du Conference Board et de l'indice PMI flash de S&P Global dans les jours à venir.



De ce côté de l'Atlantique, la semaine verra paraitre notamment la balance commerciale, la production industrielle et l'inflation dans la zone euro, l'indice du climat des affaires en France, ainsi que les indices PMI flash de S&P Global.



La semaine s'annonce aussi chargée sur le front des publications de résultats avec par exemple celles de J&J, IBM, P&G, AT&T et Verizon aux Etats-Unis, ou encore d'ASML, AkzoNobel et Eurofins sur le vieux continent.



Pour l'heure, Roche lâche plus de 3% à Zurich, plombé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente', avec un objectif de cours maintenu à 345 francs suisses sur le titre du groupe pharmaceutique.



GlaxoSmithKline cède plus de 1% à Londres alors que la FDA des États-Unis a accepté la demande de nouveau médicament pour le daprodustat, un potentiel traitement des patients souffrant d'anémie et maladie rénale chronique.