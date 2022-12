Marché: des investisseurs soucieux de de limiter la casse information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 08:35

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en légère hausse vendredi à l'ouverture d'une séance qui sera dominée par la publication des indices PMI sur l'activité du secteur privé dans la zone euro.



Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison décembre - progresse de 23 points à 6545,5 points, annonçant un timide rebond après la correction de la veille.



Les marchés d'actions ont connu une séance agitée hier après les réunions des grandes banques centrales de la planète, qui se sont toutes soldées par de nouveaux relèvements de taux face à la menace constituée par l'inflation.



La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre ont surpris les investisseurs par la sévérité de leurs propos, favorisant la hausse du dollar, la remontée des rendements obligataires et un repli marqué des valeurs technologiques à Wall Street.



La Bourse de Paris a ainsi achevé la séance sur un important trou d'air, cédant 3,1% à 6522 points à la clôture jeudi, plombée par le discours très 'faucon' de la BCE concernant la lutte contre l'inflation.



Outre-Atlantique, Jerome Powell, à la tête de la Fed, a lui aussi prononcé mercredi soir un discours 'hawkish' (restrictif) en répétant notamment que l'institution comptait encore augmenter le loyer de l'argent et qu'il ne fallait pas s'attendre à une détente de taux avant la fin 2023.



La Bourse de New York a logiquement accentué son repli jeudi, la place boursière américaine pâtissant des craintes de voir les grandes banques centrales continuer à diminuer leur soutien à l'économie.



Au terme des échanges, le Dow Jones lâchait plus de 2,2% tandis que le Nasdaq Composite décrochait de plus de 3,2% à 10811 points.



La séance en Europe sera rythmée par les résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats (PMI) sur l'activité des services dans les économies de la zone euro, qui devraient confirmer le ralentissement économique à l'oeuvre sur le Vieux Continent.



De mauvais chiffres pourraient venir encore un peu plus remettre en cause le scénario d'un 'atterrissage en douceur' si cher aux investisseurs, sachant que les banques centrales apparaissent plus décidées que jamais à réduire leur soutien à l'économie.



Pour mémoire, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a répété à plusieurs reprises qu'une récession pourrait ne pas être suffisante pour faire refluer suffisamment l'inflation.



Dans ces conditions, rien d'étonnant à ce que l'indice CAC 40 affiche, à ce stade de la semaine, un repli hebdomadaire de 2,3%.



A une semaine de Noël, les investisseurs ne semblent plus attendre grand-chose grand chose au pied du sapin cette année.



En principe, les marchés boursiers connaissent une évolution favorable au cours des dernières semaines de l'année, mais compte tenu de la posture des banques centrales, les investisseurs se demandent ce qui pourrait désormais porter la tendance à l'approche de 2023.



Les intervenants devraient se montrer soucieux de limiter la casse (le CAC affiche un repli de 8,8% depuis le début de l'année) plutôt que de prendre de nouveaux paris qui pourraient s'avérer risqués.