Marché : des initiatives toujours freinées

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note peu changée mardi matin, les investisseurs hésitant à prendre position après le parcours contrasté de Wall Street la veille. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin mai - rétrocède 15 points à 4472 points, annonçant un début de séance en léger repli. Après le 'rally' de la semaine passée, les marchés d'actions américains ont terminé en ordre dispersé hier soir, le Dow Jones (-0,5%) ayant nettement faibli au cours de la dernière demi-heure de cotation. A l'opposé, le Nasdaq Composite a encore une fois étonné les opérateurs en parvenant à se maintenir à flot (+0,8%), essentiellement grâce au soutien de ses titans Apple (+1,6%), Amazon (+1,3%) et Netflix (+2%). Les incertitudes entourant les effets de la réouverture des économies occidentales et la possibilité d'une 'seconde vague' de contaminations au Covid-19 semblent toutefois freiner les initiatives sur les marchés. 'La découverte de nouveaux cas dans la ville de Wuhan, les premiers depuis la réduction des restrictions dans la ville où le virus a été découvert, amène les investisseurs à se tourner à nouveau vers l'évolution du Covid-19 et ralentit la tendance haussière des marchés', explique Vincent Boy, analyste marchés chez IG. Pour Vincent Chaigneau, le directeur de la recherche de Generali Investments, les espoirs de bénéficier d'une reprise 'en forme de V' sont grandement exagérés. 'Les V sont symétriques: la production, l'emploi et le bénéfice des entreprises, qui ont tous baissé à un rythme record, ne reviendront PAS de sitôt aux niveaux d'avant la crise', avertit l'analyste. Le stratège de Generali en veut pour preuve que les actifs cycliques sont restés à la traîne tant lors du krach boursier du mois de mars que lors du rebond du mois d'avril. 'Cela reflète une prudence bien fondée quant à la reprise', estime-t-il. Les intervenants de marché seront notamment attentifs à la publication, en début d'après-midi, des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui pourraient permettre de savoir si les craintes d'un rebond significatif de l'inflation sont justifiées. L'euro reste stable face au dollar ce matin et s'échange autour de 1,0805 dollar, mais reste affaibli par les inquiétudes entourant la solidité de la zone euro suite aux récentes dissensions apparues entre Bruxelles et l'Allemagne au sujet du programme de rachat de titres de la BCE. Les cours du pétrole s'inscrivent, eux, en légère hausse. Le baril de brut léger américain progresse de 0,8% à 24,3 dollars, soutenu par l'annonce de l'Arabie Saoudite d'une nouvelle réduction de sa production.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.