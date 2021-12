Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : des gains vigoureux malgré l'indice ZEW information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains vigoureux (+1,1% à Londres, +2% à Francfort et à Paris) dans le sillage de Wall Street la veille (+1,9% sur le Dow Jones), et ce malgré un indice ZEW montrant la fragilité de la reprise sur le vieux continent. Le moral des investisseurs allemands s'assombrit en décembre, selon l'institut ZEW dont l'indice mesurant les perspectives diminue de 1,8 point pour s'établir à 29,9, mais les économistes anticipaient un repli plus marqué, vers 25. 'La persistance des goulots d'étranglement pèse sur la production et le commerce de détail', explique le ZEW, ajoutant que 'les espoirs d'un raffermissement de la croissance au cours des six prochains mois sont en train de se dissiper'. Par ailleurs, Eurostat a confirmé ses estimations précédentes de croissances du PIB de 2,2% dans la zone euro et de 2,1% dans l'ensemble de l'UE au troisième trimestre 2021, par rapport au trimestre précédent. Toujours au chapitre des statistiques, la production industrielle allemande a rebondi de 2,8% en octobre par rapport au mois précédent, alors que la balance commerciale de la France a fait ressortir un déficit creusé à 7,5 milliards d'euros. Dans l'actualité des valeurs, Stellantis prend plus de 2% à Milan, le constructeur automobile ayant annoncé viser un chiffre d'affaires annuel supplémentaire de l'ordre de 20 milliards d'euros d'ici à 2030, grâce aux logiciels automobiles. Roche gagne 1% à Zurich après la décision de la Commission européenne d'autoriser la mise sur le marché d'Actemra/RoActemra pour traiter la Covid-19, quelques heures après un avis favorable du Comité des médicaments à usage humain (CHMP).

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.