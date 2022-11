Marché: des gains vigoureux avant l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 04/11/2022 à 11:35

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains vigoureux ce vendredi (+0,9% à Londres, +1,3% à Francfort, +1,6% à Paris) à l'approche de la parution, en milieu de séance, du rapport mensuel sur l'emploi américain pour octobre.



Alors que les économistes anticipent une baisse des créations d'emplois non agricoles et une légère remontée du taux de chômage, Kiplink prévient que 'ces chiffres devront être particulièrement mauvais pour calmer les anticipations des prochaines hausses des taux'.



'Des créations d'emplois plus nombreuses que prévu, ou des salaires plus élevés, n'auraient pour effet que de renforcer les faucons de la Fed', explique la société de gestion, pour qui 'c'est donc l'indicateur qui déterminera la tendance'.



De ce côté-ci de l'Atlantique, s'étant replié de 48,1 en septembre à 47,3 en octobre, l'indice PMI S&P Global composite de la zone euro s'est inscrit sous la barre du 50 du sans changement pour un quatrième mois consécutif en octobre.



'Les PMI définitifs de la zone euro pour octobre brossent un tableau clair d'une activité en baisse et d'une inflation vertigineuse', réagit Capital Economics, qui s'attend donc à ce que la BCE accorde la priorité à la lutte contre l'inflation et poursuive ses hausses de taux.



Sur le front des valeurs, les opérateurs acclament les résultats de la Société Générale à Paris (+5%), en légère progression grâce à une bonne maîtrise de ses coûts et à une performance commerciale solide des métiers du groupe bancaire.



Telefonica gagne 1% à Madrid après la publication par l'opérateur télécoms d'un OIBDA en baisse de 13% au troisième trimestre, du fait des plus-values enregistrées au cours de la même période de 2021, mais en augmentation de 8,5% en données sous-jacentes.