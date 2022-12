Marché: des gains vigoureux après l'indice Ifo information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 11:43

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine sur des gains plutôt vigoureux (+0,5% à Londres, +0,8% à Francfort et à Paris), aidés par un indice Ifo du climat des affaires en Allemagne dans l'ensemble satisfaisant.



En progression pour le troisième mois consécutif, il s'est en effet établi à 88,6 pour le mois en cours, contre 86,4 en novembre. 'L'économie allemande entre dans la période des fêtes de fin d'année avec un sentiment d'espoir', a fait valoir l'institut Ifo.



'Tant les attentes pour les mois à venir que l'évaluation de la situation actuelle se sont améliorées', note Commerzbank, pour qui 'les craintes d'un marasme de l'économie qui s'étaient manifestées semblent s'estomper de plus en plus'.



La banque allemande souligne néanmoins que l'indice Ifo 'se situe toujours à un niveau qui n'était auparavant atteint qu'à l'approche ou pendant une récession', et considère donc qu'une récession en Allemagne 'est toujours probable'.



Parmi les autres données macroéconomiques attendues en cette dernière semaine avant la trêve des confiseurs, figurent en particulier les dernières estimations des PIB britannique et américain au titre du troisième trimestre.



Doivent aussi paraitre plusieurs statistiques pour novembre aux Etats-Unis, dont les chiffres de construction et de vente de logements, les revenus et dépenses des ménages, ainsi que les indicateurs avancés du Conference Board.



Sur le front des valeurs, Porsche s'adjuge 4% à Francfort, alors que le titre du constructeur de voitures de luxe a rejoint l'indice DAX, 'top 40 des actions allemandes les plus rentables et les plus importantes par capitalisation boursière'.



AstraZeneca marque le pas à Londres, malgré une série d'annonces positives de la part de l'agence européenne du médicament concernant ses médicament-phares tels que l'Imfinzi et l'Enhertu, recommandés ou autorisés dans diverses formes de cancers.