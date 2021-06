Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : des gains vigoureux après des PMI au plus haut Cercle Finance • 01/06/2021 à 11:38









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains vigoureux ce matin (+1,3% à Londres, +1,4% à Francfort, +0,8% à Paris), portées par des données encourageantes, en particulier concernant la croissance du secteur manufacturier de la zone euro. Cette dernière a en effet de nouveau affiché un rythme sans précédent en mai, au vu de l'indice PMI final IHS Markit qui s'est redressé de 62,9 en avril à 63,1 (estimation flash à 62,8) et ressort ainsi à son plus haut niveau historique. 'Les données de l'enquête laissent présager une forte croissance de l'économie au cours de l'été, accompagnée probablement d'une accélération marquée de l'inflation', estime Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. De même, la croissance du secteur manufacturier du Royaume Uni a encore accéléré, selon l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui est passé de 58,9 en mars à 60,9 en avril, traduisant la plus forte croissance du secteur depuis juillet 1994 (61,0). Par ailleurs, dans la zone euro, Eurostat indique que le taux de chômage corrigé des variations saisonnières a baissé de 0,1 point à 8,0% en avril, et que le taux d'inflation annuel aurait accéléré à 1,6% en mai, selon une estimation rapide. Dans l'actualité des valeurs, Daimler grimpe de plus de 2% à Francfort après un accord avec Nokia (stable à Helsinki), qui va leur permettre de mettre fin à un litige qui portait sur la question de brevets relatifs aux technologies mobiles. Telefonica lâche par contre près de 4% à Madrid, alors que le fonds d'investissement scandinave EQT aurait proposé 1,8 milliard d'euros pour le rachat des câbles sous-marins de l'opérateur espagnol, d'après El Confidencial.

