Marché: des gains timides malgré des signaux d'inflation information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 11:37

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes parviennent à progresser légèrement (+0,4% à Londres, +0,3% à Francfort et Paris) dans le sillage de Wall Street la veille (+2,8% sur le S&P500), et ce malgré de nouveaux signaux préoccupants sur le front de l'inflation dans la région.



Les prix à la consommation britanniques ont en effet augmenté de 9,4% en rythme annuel le mois dernier, un taux au-dessus du consensus des économistes et marquant une nouvelle accélération après le taux de 9,1% observé en mai.



'Certains signes encourageants indiquent que la pression à la hausse exercée sur l'inflation sous-jacente par des facteurs mondiaux a commencé à s'atténuer, mais elle est remplacée par une plus forte pression des facteurs nationaux', réagit Capital Economics.



Estimant que l'inflation accélèrera probablement encore pour atteindre 12% en octobre, le bureau d'analyse économique pense toujours que la Banque d'Angleterre augmentera son taux directeur de 1,25% à 3,00% 'même si l'économie est en récession'.



'Les prix à la production allemands en juin se sont montrés supérieurs de 32,7% à ceux de l'année précédente. Toutefois, dans les biens intermédiaires, les premiers signes montrent que la pression sur les prix n'est plus aussi forte', pointe de son côté Commerzbank.



Dans l'actualité des valeurs, ASML cède moins de 1% à Amsterdam, le fournisseur de matériel de lithographie ayant vu son BPA trimestriel doubler en rythme séquentiel, mais indiqué ne plus prévoir qu'une croissance du chiffre d'affaires d'environ 10% en 2022.



AkzoNobel recule de 1%, après la publication par le fabricant néerlandais de peintures et d'enduits d'un BPA trimestriel en baisse de 30%, malgré des revenus en augmentation de 14% grâce à des hausses de prix pour compenser l'inflation des coûts.



Barry Callebaut grappille moins de 1% à Zurich, suite à l'annonce par le chocolatier d'un chiffre d'affaires en hausse de 15% en monnaies locales au titre des neuf premiers mois de son exercice, portée par une augmentation de ses volumes dans toutes les régions.