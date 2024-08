Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: des gains timides avant une après-midi riche information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes affichent des gains globalement timides (+0,1% à Londres et à Paris, +0,4% à Francfort) en ce jeudi 15 août, dans l'expectative d'une après-midi qui s'annonce chargée de l'autre côté de l'Atlantique.



Outre les résultats trimestriels du mastodonte de la distribution Walmart -véritable baromètre de la consommation aux Etats-Unis-, les opérateurs doivent en effet prendre connaissance de nombreuses données macroéconomiques américaines.



Doivent ainsi être dévoilés les ventes de détail, les prix à l'importation et la production industrielle pour le mois de juillet, ainsi que les indices d'activité manufacturière 'Empire State' et 'Philly Fed' pour le mois en cours.



'En ce qui concerne les ventes de détail, nos économistes américains s'attendent à ce qu'elles aient augmenté de +0,9% le mois dernier, contre +0,4% attendu par le consensus, après être restées stables en juin', précise-t-on chez Deutsche Bank.



En attendant ces rendez-vous, on notera que le PIB du Royaume-Uni a augmenté de 0,6% au deuxième trimestre 2024, après une augmentation de 0,7% sur les trois premiers mois de l'année, selon une première estimation de l'office national de statistiques.



Sur le front des valeurs européennes, les opérateurs sanctionnent nettement la publication semestrielle du fournisseur d'équipements sanitaires Geberit (-4% à Zurich), mais saluent un feu vert à l'entrée prochaine de la 'fintech' Adyen (+6% à Amsterdam) en Inde.





