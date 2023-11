Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: des gains timides avant le rapport sur l'emploi information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 11:23









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains timides ce vendredi matin (+0,2% à Londres, +0,3% à Francfort, +0,1% à Paris), dans l'attente de la parution du rapport mensuel du Département du Travail américain, prévue en milieu de séance.



'Les investisseurs espèrent que le rapport officiel sur le marché du travail aux Etats-Unis étayera le scénario d'une fin probable du resserrement monétaire de la Réserve fédérale', selon Kiplink, pour qui ces chiffres du jour seront donc déterminants.



A titre indicatif, Jefferies anticipe l'annonce de la création de 200.000 postes non agricoles au titre du mois écoulé, après les 336.000 de septembre, ainsi qu'une légère remontée du taux de chômage, passant de 3,8% à 3,9% d'un mois sur l'autre.



Pour l'heure, de ce côté-ci de l'Atlantique, la contraction de l'activité du secteur privé britannique a très légèrement ralenti en octobre, à en croire l'indice PMI composite du Royaume-Uni qui est ressorti à 48,7 contre 48,5 le mois précédent.



Autre donnée de la matinée, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro s'est établi à 6,5% en septembre, en hausse par rapport à 6,4% en août, tandis que celui de l'UE est resté stable à 6,0% d'un mois sur l'autre.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs se montrent satisfaits des résultats trimestriels de la banque Société Générale (+1%), mais pas de ceux de l'assureur AXA (-3%) à Paris, tandis qu'ils saluent ceux du constructeur automobile BMW (+4%) à Francfort.





