Marché : des gains timides avant la BCE

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tentent timidement de regagner du terrain (+0,2% à Londres, +0,3% à Francfort, +0,1% à Paris), les investisseurs semblant placer leurs espoirs dans la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE qui se tient ce jeudi. 'Alors que la situation sanitaire se dégrade rapidement dans la plupart des pays membres de l'UEM, avec une brutale accélération de la pandémie de Covid-19, les mesures destinées à freiner cette deuxième vague épidémique se multiplient', pointe Aurel BGC. Estimant qu'il 'est temps de s'interroger sur l'ampleur de la rechute de l'activité à laquelle il faut se préparer', le bureau d'études pense que 'le discours de la BCE sur sa volonté à agir encore si la situation le nécessitait à nouveau va en être renforcé'. Outre le rendez-vous de politique monétaire de la BCE, les opérateurs devraient se montrer attentifs, en milieu de séance, à la toute première estimation du PIB des Etats-Unis au titre du troisième trimestre. En attendant, on notera que les indices du sentiment économique marquent le pas sur le vieux continent en octobre, à 90,9 dans la zone euro et à 90 dans l'Union européenne, après une série de mois de redressements. Parmi les très nombreuses publications de résultats de la matinée, les opérateurs saluent Swisscom (+3%), AB InBev (+3%), BT Group (+3%), Volkswagen (+3%) et Shell (+2%), à l'inverse de WPP (-2%), Telefonica (-5%), Credit Suisse (-6%) et surtout Nokia (-15%).

