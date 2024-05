Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: des gains ténus à la veille de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes peinent à se redresser (+0,2% à Londres, +0,1% à Francfort, +0,3% à Paris), après avoir pâti mercredi après-midi de données allemandes de mauvais augure pour les chiffres de l'inflation en zone euro, à paraitre ce vendredi.



Pour rappel, Destatis a estimé le taux d'inflation annuel de l'Allemagne à +2,4% en mai, en hausse de 0,2 point par rapport au mois précédent, avec un taux sous-jacent (hors alimentation et énergie) resté stable à +3%.



'Dans l'ensemble, les données allemandes nous confortent dans nos prévisions selon lesquelles l'inflation globale de la zone euro se maintiendra à +2,4% et que le taux d'inflation sous-jacente et des services augmentera', estime Capital Economics.



Le bureau londonien ne pense pas que cette hausse en mai dissuadera la BCE de réduire ses taux la semaine prochaine, étant donné qu'elle est due à des facteurs temporaires, mais prévient qu'une pause en juillet 'semble maintenant plus probable'.



Parmi les données de ce jeudi dans la zone euro, on notera que le taux de chômage s'est tassé de 0,1 point à 6,4% en avril, et que l'indicateur du sentiment économique (ESI) a légèrement augmenté de 0,4 point à 96 en mai.



Cet après-midi, les opérateurs seront attentifs à une nouvelle estimation de la croissance économique américaine au premier trimestre 2024, croissance parue à un rythme annualisé de 1,6% en toute première estimation il y a un mois.





