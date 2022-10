Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: des gains solides attendus à Paris information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'oriente vers une ouverture vigoureuse, au vu de futures sur le CAC40 en hausse de l'ordre de 1,3% vers 5870 points, au lendemain d'une séance qui a vu l'indice-phare parisien se hisser finalement dans le vert pour finir sur un gain de plus de 0,5%.



'Les actions européennes ont progressé lundi, principalement tirées par le secteur de l'énergie, qui a été stimulé par les réductions de production attendues de l'OPEP', rappelle Liberum, pointant des gains de 0,2% pour le FTSE 100 et de 0,8% pour le Stoxx ex-UK.



Au chapitre des statistiques du jour, doivent paraitre ce matin les prix à la production industrielle dans la zone euro au titre du mois d'août, puis cet après-midi, les commandes à l'industrie américaine pour la même période.



Sur le front des valeurs, Saint-Gobain a annoncé lundi soir un partenariat majeur avec Ecocem, société irlandaise spécialisée dans le ciment bas carbone, visant à accélérer la mise sur le marché de produits à faible empreinte carbone.



Vinci a fait savoir que ses filiales ont été retenues pour la conception et la réalisation d'infrastructures d'alimentation en eau potable en Ouganda, pour le compte de la société publique National Water and Sewage Corporation.



Le groupe immobilier Kaufman & Broad a publié un résultat net part du groupe à peu près stable à 31,9 millions d'euros pour les neuf premiers mois de son exercice, ainsi qu'une marge opérationnelle courante de 7,2% pour un CA étale à 885,8 millions.





