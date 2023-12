Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: des gains plus ou moins prononcés en Europe information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains plus ou moins prononcés ce mercredi (+0,4% à Londres, +0,1% à Francfort et à Paris), les investisseurs semblant espérer des perspectives de politiques monétaires plus accommodantes.



'Les marchés poursuivent leur mouvement haussier face à l'espoir d'un pivot dovish des banques centrales et à la faveur d'une confiance renouvelée dans le fait que le cycle de resserrement des principales banques centrales a atteint son apogée', selon Kiplink.



'Les données économiques récentes ont indiqué une récession probable pour la zone euro au cours du dernier trimestre de l'année, mais cela a renforcé l'optimisme des investisseurs quant à la fin de la série de hausses des taux d'intérêt de la BCE', rappelle-t-il.



D'ailleurs, après une hausse de 0,7% en septembre, les commandes à l'industrie allemande ont chuté de 3,7% en octobre par rapport au mois précédent, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Destatis.



'Cependant, comme cela a souvent été le cas au cours des mois précédents, ce fort mouvement est dû à celui des commandes de grande taille, catégorie sans laquelle les commandes ont en fait augmenté de 0,7%', note toutefois Commerzbank.



Dans l'actualité des valeurs, les titres de spiritueux Rémy Cointreau (-3% à Paris) et dans une moindre mesure Diageo (-1% à Londres) pâtissent de dégradations de recommandation chez UBS, respectivement à 'vente' et à 'neutre'.





